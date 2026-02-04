第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログを更新。歯のインプラント手術を受けたことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 歯のインプラント手術 「憂鬱です」「前の手術の後が痛かったので本当に嫌です」



花田さんは「憂鬱なインプラント手術」と題してブログを投稿。

去年11月に1回目の手術を受けた際、「痛いです 腫れてる痛みです。」と術後の痛みを訴えていた花田さんは、今回の二次手術を前に「憂鬱です。前の手術の後が痛かったので本当に嫌です」と、不安を吐露していました。





しかし、手術後に歯科医師の名前を挙げ、「先生本当に2回目は痛くありませんでした」と再びブログを更新。無事に終えた喜びと医師への感謝を綴りました。





手術当日は節分。花田さんは鬼の面をつけた画像を投稿し、「鬼という大役を今年は果たせないのではないかと思っていましたが、無事に果たせました」と安堵の思いを綴っています。





また、夕食のバラチラシの画像を添え、「恵方巻きを口を開けて食べられるかわからなかったので、妻がバラチラシにしてくれました」と、術後の痛みをかなり心配していた様子を明かしています。





【担当：芸能情報ステーション】