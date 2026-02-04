山一電機が２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 山一電機が２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

リンクをコピーする みんなの感想は？

山一電機<6941.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４７７億円から５２０億円（前期比１４．８％増）へ、営業利益を９３億円から１１０億円（同３３．７％増）へ、純利益を６４億円から８０億５０００万円（同５３．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７０円から９７円へ引き上げ年間配当予想を１３２円（前期８９円）とした。



第３四半期までのコネクタソリューション事業で、基幹系通信機器向けが好調に推移したほか、ＡＩを含むデータセンター向けが大幅に増加し好調な結果となっており、第４四半期においてもこの需要が続くものと予想されることが要因としている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３９５億９５００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益９３億１２００万円（同２９．１％増）、純利益６９億７７００万円（同５５．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS