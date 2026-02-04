「16人目のプレミアリーガー誕生は失敗」夏にブンデス移籍破談の韓国代表FW、今度はイングランド行き消滅で韓メディアは唖然！新天地は結局…「大暴落だ」
ヘンクに所属する韓国代表FWオ・ヒョンギュは昨夏、ブンデスリーガのシュツットガルトへの移籍が、契約目前で破談となった。膝の故障歴があり、メディカルチェックをパスできなかったのだ。
失意のうちに迎えた今シーズン、ここまで公式戦10ゴールを挙げているストライカーは今冬、プレミアリーグのフルアムへの移籍が期限最終日まで取り沙汰されていたが、実現しなかった。
またも５大リーグ行きは叶わなかった24歳は、まだ移籍市場が開いているトルコリーグのベジクタシュとの契約に向かうようだ。
この状況を、韓国のメディア『Xports News』は「16人目のプレミアリーガー誕生は失敗、オ・ヒョンギュがプレミアリーグ移籍のチャンスを逃した」と嘆いた。
「彼に大きく依存していたトルシュテン・フィンク監督の解任とニッキー・ヘイエン監督の就任以降、オ・ヒョンギュの出場時間は大幅に減少している。６月に開催される北中米ワールドカップに向けてコンディションを整える必要があるため、出場時間を確保するという、今冬の移籍を検討する十分な理由があった」
「オ・ヒョンギュを含む多くの選手にとって夢の舞台であるプレミアリーグのクラブ、フルアムの存在も、オ・ヒョンギュの魅力を高めた。昨夏、心変わりによってブンデスリーガのシュツットガルトへの移籍を逃したオ・ヒョンギュにとって、フルアムを含むプレミアリーグのチームからの関心は歓迎すべきものだったに違いない」
また、同メディアは「オ・ヒョンギュの移籍金が477億→256億ウォンに大暴落だ！プレミアでもブンデスでもなかった」と見出しを打った別の記事も掲載。「欧州ビッグリーグに向けた挑戦が相次いで挫折したなか、オ・ヒョンギュの視線はトルコに向かっている」と報じた。
記事は、夏にはヘンクのクラブ史上最高額となる最大2800万ユーロ（約477億ウォン）の移籍金でシュツットガルトと合意に到達していたが、ベジクタシュの提示額は1500万ユーロだと紹介。次のように綴っている。
「最初の目標だったブンデスリーガとプレミアリーグという最上位のステージの代わりに、熱い雰囲気と競争力の高いトルコリーグで自分の価値を再証明しなければならない」
３度目の正直で、トルコ移籍はすんなり決まるのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
