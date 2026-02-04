菅田将暉「さよならエレジー」MVが再生回数2億回を突破
菅田将暉が2018年2月21日にリリースしたシングル「さよならエレジー」のMVが、再生回数2億回を突破した。
■「まちがいさがし」に続く、自身2曲目の2億回再生達成！
2017年から本格的に音楽活動を開始し、音楽アーティストとしても注目される菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席捲し、ストリーミング3億回再生を突破。その年には『第70回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たし、『第61回 日本レコード大賞』特別賞を受賞した。
2025年7月3日には自身3枚目となるオリジナルフルアルバム『SPIN』をリリースし、同年9月には東阪にて、自身最大規模のアリーナツアー、2026年1月には東京ガーデンシアターでのワンマンライブを成功させ、音楽アーティストとしても大きな注目を集めている。
「さよならエレジー」は、日本テレビ系日曜ドラマ『トドメの接吻（キス）』の主題歌に起用され、作詞・作曲は石崎ひゅーいが手掛けた。各種サブスクリプションサービスでのストリーミングの累計再生数も4億回を突破している。
■リリース情報
2026.01.14 ON SALE
EP『SENSATION CIRCLE』
