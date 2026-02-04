―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6741> 日本信号 　　　東Ｐ 　 +21.77 　　2/ 3　　　3Q　　　 80.04
<5821> 平河ヒューテ 　東Ｐ 　 +19.65 　　2/ 3　　　3Q　　　 66.82
<4005> 住友化 　　　　東Ｐ 　 +19.44 　　2/ 3　　　3Q　　　260.36
<6806> ヒロセ電 　　　東Ｐ 　 +19.18 　　2/ 3　　　3Q　　　 -5.80
<5802> 住友電 　　　　東Ｐ 　 +15.12 　　2/ 3　　　3Q　　　 39.65

<6471> 日精工 　　　　東Ｐ 　 +14.75 　　2/ 3　　　3Q　　　107.24
<7282> 豊田合 　　　　東Ｐ 　 +14.52 　　2/ 3　　　3Q　　　 22.58
<5857> ＡＲＥＨＤ 　　東Ｐ 　 +13.21 　　2/ 3　　　3Q　　　 73.26
<6503> 三菱電 　　　　東Ｐ 　 +11.89 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.08
<8386> 百十四 　　　　東Ｐ 　 +10.09 　　2/ 3　　　3Q　　　 34.91

<3116> トヨタ紡織 　　東Ｐ　　 +9.40 　　2/ 3　　　3Q　　　 18.39
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +9.29 　　2/ 3　　　3Q　　　　5.87
<5384> フジミインコ 　東Ｐ　　 +9.05 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.11
<7224> 新明和 　　　　東Ｐ　　 +8.73 　　2/ 3　　　3Q　　　 10.06
<6035> ＩＲジャパン 　東Ｐ　　 +8.48 　　2/ 3　　　3Q　　　 34.34

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 　東Ｐ　　 +8.45 　　2/ 3　　　3Q　　　-10.01
<9021> ＪＲ西日本 　　東Ｐ　　 +8.15 　　2/ 3　　　3Q　　　 12.49
<8334> 群馬銀 　　　　東Ｐ　　 +7.84 　　2/ 3　　　3Q　　　 44.49
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 +7.77 　　2/ 3　　　3Q　　　 32.33
<9324> 安田倉 　　　　東Ｐ　　 +7.09 　　2/ 3　　　3Q　　　 25.12

<8368> 百五銀 　　　　東Ｐ　　 +6.73 　　2/ 3　　　3Q　　　　9.09
<5482> 愛知鋼 　　　　東Ｐ　　 +6.72 　　2/ 3　　　3Q　　　 91.97
<6809> ＴＯＡ 　　　　東Ｐ　　 +6.57 　　2/ 3　　　3Q　　　 56.85
<6644> 大崎電 　　　　東Ｐ　　 +6.31 　　2/ 3　　　3Q　　　　9.33
<2768> 双日 　　　　　東Ｐ　　 +6.08 　　2/ 3　　　3Q　　　 -5.51

<8255> アクシアル 　　東Ｐ　　 +5.95 　　2/ 3　　　3Q　　　　9.41
<6724> エプソン 　　　東Ｐ　　 +5.74 　　2/ 3　　　3Q　　　-12.60
<5461> 中部鋼鈑 　　　東Ｐ　　 +5.74 　　2/ 3　　　3Q　　　-72.47
<8031> 三井物 　　　　東Ｐ　　 +5.61 　　2/ 3　　　3Q　　　 -4.27
<6622> ダイヘン 　　　東Ｐ　　 +5.11 　　2/ 3　　　3Q　　　 23.46

<4206> アイカ 　　　　東Ｐ　　 +5.09 　　2/ 3　　　3Q　　　　6.59
<7259> アイシン 　　　東Ｐ　　 +4.99 　　2/ 3　　　3Q　　　 92.13
<8367> 南都銀 　　　　東Ｐ　　 +4.72 　　2/ 3　　　3Q　　　 14.26
<3941> レンゴー 　　　東Ｐ　　 +4.60 　　2/ 3　　　3Q　　　 -4.43
<6908> イリソ電子 　　東Ｐ　　 +4.53 　　2/ 3　　　3Q　　　 17.95

<6472> ＮＴＮ 　　　　東Ｐ　　 +4.40 　　2/ 3　　　3Q　　　141.52
<8558> 東和銀 　　　　東Ｐ　　 +4.30 　　2/ 3　　　3Q　　　 15.44
<9107> 川崎汽 　　　　東Ｐ　　 +4.18 　　2/ 3　　　3Q　　　-69.32
<6473> ジェイテクト 　東Ｐ　　 +3.66 　　2/ 3　　　3Q　　　 45.10
<9201> ＪＡＬ 　　　　東Ｐ　　 +2.32 　　2/ 3　　　3Q　　　 24.97

<6413> 理想科学 　　　東Ｐ　　 +1.79 　　2/ 3　　　3Q　　　 -5.38
<2897> 日清食ＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.61 　　2/ 3　　　3Q　　　 -9.76
<9347> 日本管財ＨＤ 　東Ｐ　　 +1.57 　　2/ 3　　　3Q　　　 51.77
<2810> ハウス食Ｇ 　　東Ｐ　　 +1.50 　　2/ 3　　　3Q　　　-15.13
<2871> ニチレイ 　　　東Ｐ　　 +1.31 　　2/ 3　　　3Q　　　 -5.22

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース