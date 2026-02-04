決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 住友電、三菱電、三井物 (2月3日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の2月2日から3日の決算発表を経て4日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6741> 日本信号 東Ｐ +21.77 2/ 3 3Q 80.04
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ +19.65 2/ 3 3Q 66.82
<4005> 住友化 東Ｐ +19.44 2/ 3 3Q 260.36
<6806> ヒロセ電 東Ｐ +19.18 2/ 3 3Q -5.80
<5802> 住友電 東Ｐ +15.12 2/ 3 3Q 39.65
<6471> 日精工 東Ｐ +14.75 2/ 3 3Q 107.24
<7282> 豊田合 東Ｐ +14.52 2/ 3 3Q 22.58
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ +13.21 2/ 3 3Q 73.26
<6503> 三菱電 東Ｐ +11.89 2/ 3 3Q 10.08
<8386> 百十四 東Ｐ +10.09 2/ 3 3Q 34.91
<3116> トヨタ紡織 東Ｐ +9.40 2/ 3 3Q 18.39
<8015> 豊田通商 東Ｐ +9.29 2/ 3 3Q 5.87
<5384> フジミインコ 東Ｐ +9.05 2/ 3 3Q 10.11
<7224> 新明和 東Ｐ +8.73 2/ 3 3Q 10.06
<6035> ＩＲジャパン 東Ｐ +8.48 2/ 3 3Q 34.34
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ +8.45 2/ 3 3Q -10.01
<9021> ＪＲ西日本 東Ｐ +8.15 2/ 3 3Q 12.49
<8334> 群馬銀 東Ｐ +7.84 2/ 3 3Q 44.49
<8362> 福井銀 東Ｐ +7.77 2/ 3 3Q 32.33
<9324> 安田倉 東Ｐ +7.09 2/ 3 3Q 25.12
<8368> 百五銀 東Ｐ +6.73 2/ 3 3Q 9.09
<5482> 愛知鋼 東Ｐ +6.72 2/ 3 3Q 91.97
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ +6.57 2/ 3 3Q 56.85
<6644> 大崎電 東Ｐ +6.31 2/ 3 3Q 9.33
<2768> 双日 東Ｐ +6.08 2/ 3 3Q -5.51
<8255> アクシアル 東Ｐ +5.95 2/ 3 3Q 9.41
<6724> エプソン 東Ｐ +5.74 2/ 3 3Q -12.60
<5461> 中部鋼鈑 東Ｐ +5.74 2/ 3 3Q -72.47
<8031> 三井物 東Ｐ +5.61 2/ 3 3Q -4.27
<6622> ダイヘン 東Ｐ +5.11 2/ 3 3Q 23.46
<4206> アイカ 東Ｐ +5.09 2/ 3 3Q 6.59
<7259> アイシン 東Ｐ +4.99 2/ 3 3Q 92.13
<8367> 南都銀 東Ｐ +4.72 2/ 3 3Q 14.26
<3941> レンゴー 東Ｐ +4.60 2/ 3 3Q -4.43
<6908> イリソ電子 東Ｐ +4.53 2/ 3 3Q 17.95
<6472> ＮＴＮ 東Ｐ +4.40 2/ 3 3Q 141.52
<8558> 東和銀 東Ｐ +4.30 2/ 3 3Q 15.44
<9107> 川崎汽 東Ｐ +4.18 2/ 3 3Q -69.32
<6473> ジェイテクト 東Ｐ +3.66 2/ 3 3Q 45.10
<9201> ＪＡＬ 東Ｐ +2.32 2/ 3 3Q 24.97
<6413> 理想科学 東Ｐ +1.79 2/ 3 3Q -5.38
<2897> 日清食ＨＤ 東Ｐ +1.61 2/ 3 3Q -9.76
<9347> 日本管財ＨＤ 東Ｐ +1.57 2/ 3 3Q 51.77
<2810> ハウス食Ｇ 東Ｐ +1.50 2/ 3 3Q -15.13
<2871> ニチレイ 東Ｐ +1.31 2/ 3 3Q -5.22
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした4日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース