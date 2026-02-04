ガリレイ <6420> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の129億円に伸び、通期計画の176億円に対する進捗率は5年平均の69.4％を上回る73.5％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.5％減の46.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比10.1％減の45.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の13.2％→12.6％に低下した。



株探ニュース

