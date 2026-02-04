グリムス <3150> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.0％増の58.3億円に伸び、通期計画の71.9億円に対する進捗率は81.1％に達したものの、5年平均の96.4％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.3％減の13.6億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比24.4％増の21.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の20.7％→24.0％に上昇した。



株探ニュース

