ミロク情報サービス <9928> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.4％増の52.3億円に伸び、通期計画の68億円に対する進捗率は77.0％に達したものの、5年平均の79.8％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の15.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1％増の19.7億円となったが、売上営業利益率は前年同期の16.0％→15.8％に低下した。



株探ニュース

