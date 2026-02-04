卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が4日に中国・海口市にて開幕。アジア各国の有力選手が出場しており、まずはグループステージの戦いが始まっている。

合わせて10選手がエントリーした日本選手が初戦を迎えており、それぞれの選手の初陣には注目が集まっている。

■張本兄妹や早田も同日夜に初陣へ

女子シングルスで初戦を迎えたのが世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。グループ5に入ったサウスポーは同210位のサルビノス・ミルカディロワ（カザフスタン）と対戦した。

試合は地力で勝る長粼が第1ゲームを11－5で奪取すると、第2ゲーム以降も安定したサービス、レシーブを軸に落ち着いた戦いを披露。第2ゲームを11－3で奪い王手をかけると、第3ゲームは立ち上がりの4連続ポイントで圧倒。そのまま11－1で奪い切り、完勝と呼べるスタートを切った。

男子シングルスでは昨季ベスト8に入った世界ランキング26位の宇田幸矢（協和キリン）がグループ8初戦で同113位の林兆恒（香港）と対戦。11－7、11－9と幸先よくスタートを切ったものの、そこから3ゲーム連取されて逆転負け。一方、同30位の篠塚大登（愛工大）は同175位の關文皓（香港）相手に3－0のストレート勝ちでグループ5の初陣を飾った。

4日夜には女子では張本美和（木下グループ）や早田ひな（日本生命）、男子では張本智和（トヨタ自動車）、戸上隼輔（井村屋グループ）といった選手が初戦を迎える。男女計8グループずつに分かれての総当たり戦で決勝トーナメントを懸けて戦うことになる。