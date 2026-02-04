米メディア「ドジャース・ネーション」が３日（日本時間４日）までにＸを更新。ドジャースがタイガースの最強左腕タリク・スクバル投手（２９）獲得するため、交換要員の目玉として佐々木朗希投手（２４）をリストに急浮上させた可能性について言及した。

同メディアはＸで他メディアが報じた内容を引用しながら「タリク・スクバルを獲得するために提案されたトレード内容では佐々木朗希が目玉候補となっているとのこと」と報道。さらには「あなたの考えは？」と野球ファンに向けて意見を求めた。

これにドジャースファンは激怒し「ありえない！ そんなことしたらドジャースは二度と日本のスター選手を獲得できなくなるだろう！ 彼は若手でありながら、マウンド上ではどの選手よりも最高な選手になる可能性を秘めているのに！」と猛抗議。

ほかにも「これが起きたら今すぐストライキを始めろ」「ドジャースがそんなことをするとは思えません。佐々木は非常に有望な選手ですし、そんなことをしたら日本の市場の一部の損失だけでなく将来の展望も失うことになる」など非難の声が殺到している。