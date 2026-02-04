NPBエンタープライズが発表

NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の、残り1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。前回大会の優勝に貢献した吉田が選ばれ、ファンも大盛り上がりを見せている。

午後3時過ぎに突如の発表となった。吉田は前回大会で打率.409、2本塁打、13打点とMVP級の活躍。特に準決勝のメキシコ戦では劣勢の展開を振り出しに戻す同点3ランを叩き込んだシーンは語り草になっている。

侍ジャパンは昨年12月から段階的に選手を発表。1月26日には29人が決定していたが、“ラスト1人”の行方が注目されていた。ついに決まった吉田の参戦にファンも大興奮。「めちゃくちゃ嬉しい」「やったあ!!!!!」「ついに来たな！」「最強侍ジャパン」「泣きました、ありがとう」「逆にまだ入ってなかったのか」「やっぱり吉田か！」「きたああああああ」などと反応が寄せられた。

吉田はNPBエンタープライズを通じて「再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」とコメント。また直後には自身のインスタグラムを更新し、「皆様のご支援のおかげで、再び侍Japanのユニホームに袖を通す機会をいただきました。この重みと誇りを、改めて胸に刻んで全力で戦います」と日本語と英文で投稿した。（Full-Count編集部）