ただそこにいるだけで癒しをくれる存在・猫ちゃん。億劫な大掃除も、彼らと一緒なら、特別な時間に大変身してしまうのです。

大掃除中の飼い主さんご夫妻を見守るニャンズと捉えた動画は公開後11日で3.3万再生を記録するとともに、「こんなにかわいい現場監督がいたら、楽しく掃除が出来ますね」「ほっこり笑顔になりました」との声が相次いでいます。

【動画：家の掃除をするパパとママ→２匹の元野良猫がどこにでもついてきて…愛おしすぎる『監督っぷり』】

ボーイズ・ささみくんとホルンくん

キジ白猫の『ささみ』くん・白黒ハチワレ猫の『ホルン』の日常が好評の人気YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、飼い主さんご夫妻の後ろをついて回るニャンズの動画です。

年末年始をゆっくり過ごしたというご夫妻は、この日、少し遅めの大掃除に着手されたそう。ご自宅各所の清掃を分担して進めるご夫妻のそばには、常にニャンズの姿があったようで……。

ニャンズも“監督業務”に大忙し！

大掃除にあたり、まずは浴室の清掃からスタートしたというママさん。リビングから浴室へ移動すると、ささみくんは即座に、ホルンくんは少し遅れて洗面所に現れ、お掃除を見学したといいます。

パパさんが掃除のためトイレに入ると、彼らも揃ってトイレの中へ。ささみくんはとくに熱心で、ご夫妻双方のもとを行き来しては掃除に目を光らせていたとのこと。その様子は、まるで大掃除の“現場監督”のようだったそう。

シーツ交換をしていただけなのに…突然の猫パンチに「笑った」の声

パパさんがちょっとしたアクシデントに見舞われたのは、ママさんと協力し、寝室掃除を進めるさなかのこと。マットレスの上で作業を監視していた彼は、シーツ交換を行うパパさんのお顔を目掛け、猫パンチを放ったといいます。

ささみくんからのちょっぴり理不尽な猫パンチは同チャンネルお馴染みの光景で、パパさんも慣れっこの様子。ささみくんの行動はもちろん、間一髪で回避した際の心境を「殺気を感じた」「第六感が（働いた）」と語ったパパさんにもまた、笑いの声が寄せられました。

その後は昼食休憩を経て窓の掃除を行ったというママさん。その間、ささみくんは室内からママさんを見守っていたとのこと。動画終盤には掃除後、磨きたての窓から差し込む陽光を浴びてリラックスする2匹の様子も。監督業に励んだ彼らにとって、この日の日向ぼっこは格別だったことでしょう。

ママさんの後追いをする愛らしいニャンズの姿はもちろん、ささみくんによるパパさんへの“理不尽パンチ”を記録した動画には、「ママ大好きなささホル兄弟～可愛い～」「ささみ君とホルン君にとっては、大掃除も遊びになるんでしょうね。疲れる大掃除も笑いながらやれば、楽しいイベントの一つになります」「ささみ君の鋭いパンチと思わずのけぞるパパさんに今回もたっぷり笑わせてもらいました」といった声が寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくん・ホルンくんを家族に迎えた経緯はもちろん、ご夫妻とニャンズの笑顔あふれる日常が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。