気持ちよさそうに眠っている猫ちゃんに、飼い主さんがそっと話しかけてみたら…？目を覚ました直後に見せた反応が尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万再生を突破し、「今年最初のキュートアグレッション起こした」「なんだろうこの愛おしい生き物は」といった声があがりました。

【動画：お昼寝していたキジトラ猫→そっと頭を撫でると……あざと可愛い『甘え方』に悶絶】

愛されボディのきちちゃん

TikTokアカウント「@sacusacupnd7310」に投稿されたのは、キジトラの「きち」ちゃんが、寝ている最中に飼い主さんに話しかけられた時のリアクションをおさめた動画です。

きちちゃんは真っ白な子猫たちの中で、ひとりだけお母さん似の模様をしていた子猫だったそう。出会った当初はとても小さく儚げでしたが、飼い主さんから愛情をたっぷり受け取った結果、現在はすっかり愛されボディへと成長したといいます。

サイレントニャー！

そんなきちちゃんはある日、毛布の上で丸くなり、お昼寝をしていたのだとか。その可愛らしい姿を見た飼い主さんは、声をかけながらそっと頭を撫でてみることに。

するときちちゃんは、むくりと頭を動かして飼い主さんを見つめてから、声は出さずにお口だけ開ける“サイレントニャー”でお返事をしてくれたといいます。サイレントニャーは、特別な人に見せる愛情表現という説もあり、目を覚ましてすぐに大好きな飼い主さんの姿があったことが嬉しかったのかと思うと、可愛らしすぎて思わずキュンとしてしまいます。

相思相愛に見えます♡

その後もまだ眠かったのか、きちちゃんはお目目が開かないまま、二度三度とサイレントニャーをしてくれたそう。そして、飼い主さんが手を差し出すと、ゴロンとひっくり返り、お腹を見せてくれたのだとか。

今年こそはきちちゃんと両思いになりたいという飼い主さんですが、その様子からは、すでに十分愛されているようにも見え、見ているだけでほっこりしてしまいます。

あざと可愛いきちちゃんのリアクションに、2.5万件以上の高評価を獲得したこの動画には、視聴者から「ヤバい可愛すぎてもうモニュモニュしてもふもふしたいなんでこんなかわいいんでしゅか？？」「サイレントニャーは好きな人にしかしないらしいです」「めんけぇなぁ♡♡♡」「振り絞るような「ｯｸﾞ～～ｶﾞﾜ”ｲｲｯ」笑った。分かります。」「顔のフォルムが好きすぎる」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@sacusacupnd7310」では、現在のボリューム満点でもっちりとしたきちちゃんの可愛らしい姿はもちろんのこと、儚さのある子猫時代の様子も動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@sacusacupnd7310」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。