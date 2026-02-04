1.カーテンレール上の「キャットウォーク」

猫は高いところが大好きです。でも「キャットタワーを置くほど部屋が広くない」という声もなくはありません。

そんなときに注目したいのが、カーテンレールの上です。普段は全く使わないデッドスペースであり、猫のニーズが詰まった場所。カーテンレールの上にあがる動線さえあれば、自分で勝手に登ってくつろぐ猫もいるほどです。

しかし、カーテンレールの耐荷重は5kg～7kg程度。猫の体重がセーフだったとしても、すでに「カーテン（布）」の重さがかかっていることを考えると、ギリギリセーフではなく、耐久性として万全ではありません。

そこで、カーテンレールカバーのように、レールを箱で覆うようなDIYもあります。材料は100均でも揃いますし、また、板を乗せてL字の金具で補強する方法もあり、意外と簡単にキャットウォークを作る事ができます。

2.貼るだけ「壁アスレチック」

猫は高い場所が好きなだけでなく、「よじ登る」動きも大好きです。上下運動は、運動不足の解消やストレス発散にもつながりますが、場所をとらずに「貼るだけ」で上下運動ができるものがあります。

それは、猫の爪とぎカーペットを、壁に貼るという方法。お店によっては、「よじ登るためのカーペット」として宣伝しているところもあります。

商品を貼るだけというとても簡単な作業ですが、たとえば先に紹介した「カーテンレール上のキャットウォーク」に行くための「動線（移動手段）」として作るのも効果的。登った先に休める場所があることで、猫の利用率が上がるからです。

その他、猫に使ってもらいやすいように、スタート位置は猫の肩や胸の高さなど、低い位置にし、貼り付ける素材は爪がしっかり引っかかるタイプを選びましょう。

3.段ボールで作る「隠れ家」

猫は「狭くて囲まれた空間」を好む生き物です。そんな猫の性質を活かせるのが、段ボールを使った隠れ家スペース。

作り方はとても簡単。段ボール箱に入口の穴をあけ、底に滑り止めマットや古いタオルを敷くだけ。また複数の段ボールをドッキングさせ、中で行き来できるように通路用の穴をあけても楽しいでしょう。

段ボールは、特別な工具がなくても形を作りやすく、素材そのものが猫に好まれやすいという特徴があります。しかも、どこの家にもあり、捨てるものを材料にできるのでコストパフォーマンスも最高です。

4.古いブランケットを巻くだけ「猫ベッド」

自宅に、廃棄予定の古い毛布やタオルケットはありますか？もし、あるようでしたら、捨ててしまう前に猫用アイテムとして再利用してみましょう。

作るものは、猫が喜ぶ手作りベッド。手順は、ブランケットの端から幅3分の1ほど残る程度にくるくると巻き、筒状の部分で輪や三角形を作るように折り、端を入れ込めば完成です。

また、ブランケットを縦半分、もしくは三つ折りにして幅を調整し、端からくるくると巻き、ほどけないようにひもなどで固定するだけでも猫ベッドは完成します。

人間からすると、使い古した布類でも、猫からしたら飼い主さんや自宅にニオイがたっぷりついた安心感たっぷりの居場所。使わなくなっても気兼ねなく捨てることができるというメリットもあります。

まとめ

猫がのびのび暮らせる環境づくりは、特別な設備や高価なアイテムがなくても実現できます。

今回ご紹介したDIYアイデアは、どれも、「家にあるもの」や「少しの工夫」から始められるものばかりです。

大切なのは、完璧な形を目指すことではなく、猫の性質に寄り添うこと。 高い場所が好き、いつものニオイが安心する、包まれると落ち着く、よじ登りたい、静かな場所でひとりになりたいなど、その本能を理解してあげるだけで、猫の暮らしやすさは大きく変わります。

DIYは一度作って終わりではなく、実際の様子を見て形や素材、設置場所などを少しずつ変えていくことができます。飼い主さんの小さな工夫が、猫にとっての安心できる居場所になっていくので、いろいろ試してくださいね。