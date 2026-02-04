7日(土)と8日(日)は関東でも南部を中心に雪が降るでしょう。特に7日(土)の夜から8日(日)の朝かけては降り方の強まる所もありそうです。路面の凍結や、地面に雪がうっすらと積もる恐れがあります。関東の雪の予想は変わりやすいため、最新の気象情報や交通情報に注意してください。

7日(土)と8日(日)は関東の南部を中心に雪

7日(土)と8日(日)は関東でも南部を中心に雪の降る所があるでしょう。これは強い寒気が流れ込んでいる所に、関東の南の海上には北よりの風と西よりの風による風のぶつかりあい(収束)ができるためです。





7日(土)は朝から昼前にかけて、千葉県や神奈川県など、沿岸部を中心に雪が降るでしょう。昼過ぎには一旦やむ所が多くなりそうですが、夕方以降は再び広い範囲で雪が降りそうです。7日(土)の夜から8日(日)の衆議院議員選挙の投開票日にかけては、路面が凍結したり、雪がうっすらと積もったりする恐れがあります。普段、関東南部は雪がほとんど降らず、雪に慣れていない方も多いため、今後の気象情報に注意し、外出される時は路面状況や交通状況の変化にお気を付けください。

路面の凍結 特に注意すべき所は

雪や雨が降って濡れた路面は、気温が下がると、凍結してしまいます。中でも、路面の凍結に注意が必要なのは、次の4か所です。



(1)橋や歩道橋の上は、地面の熱が伝わりにくく、風通しが良いので、凍結しやすくなります。特に、ふぶいている時は、他の所よりも風が強く、視界が悪いうえに、凍結しやすいので、かなり危険です。

(2)トンネルの中と外では、路面状態が大きく違うことがあります。トンネルの出入り口では路面の凍結により、急にハンドルを取られないよう、十分、スピードを落として運転しましょう。

(3)交差点やカーブも、近づく前に、十分にスピードを落とすことが大切です。ハンドルを切ったまま、ブレーキを踏むと、とても滑りやすくなります。また、加速する時も、交差点やカーブを曲がり切ってから、アクセルを踏みましょう。

(4)日陰は、いったん路面が凍結すると、完全にとけるまでに時間がかかります。建物の北側など、日陰になりやすい道を通る際は、十分にお気をつけください。

雪道での歩き方

雪が積もった後は、いつも通る道路でも、普段とは状態が違います。歩き方には次のような注意が必要です。



(1)寒いからといって、手をポケットに入れたり、歩きスマホをしたりするのは、大変危険です。手が使えないと、急な動きに対応できず、万が一、転んだ時に、大けがにつながりますので、絶対にやめましょう。

(2)荷物は、なるべく手に持たないようにしましょう。バッグは、リュックサックなど背負うタイプの物がおすすめです。手が自由に使えるようにすると、いざという時に、けがが防げます。

(3)もし転んでしまっても、体を強く打たないよう、洋服も工夫しましょう。厚手の服装だと、寒さを防ぐだけでなく、クッションの代わりにもなります。

(4)洋服の素材は、濡れにくく、撥水性のある素材のものを着用しましょう。洋服が濡れてしまうと、体が冷えやすくなってしまいます。

(5)歩くときには、なるべく狭い歩幅で、足をまっすぐ下に踏み込みましょう。そろそろとペンギンのように歩くと、転びにくくなりますので、覚えておいてください。

7日(土)以降は真冬の寒さ戻る

また、土日は真冬の寒さにも注意が必要です。

明後日6日(金)までは3月並みの暖かさが続き、最高気温は東京都心で17℃とポカポカ陽気になるでしょう。

ただ、7日(土)以降は急に気温が下がって、東京都心の最高気温は7日(土)は6℃、8日(日)は2℃の予想。真冬の寒さが戻ってきます。特に、7日(土)と8日(日)は雪が降るため、気温以上に寒くなるでしょう。室内でも万全な防寒をしてお過ごしください。