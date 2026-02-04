ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ビッグエアの荻原大翔選手が日本時間3日、公開練習後に日本勢メダル第1号を狙うと意気込みました。

荻原選手はWinter X Gamesで横6回転半(バックサイド2340)の大技を決めて大会2連覇。初の五輪でメダル獲得の期待がかかります。

この日の練習は「あまり思った通りにうまくいかなかった」と口にした荻原選手。「昨日の夜から雪が降っていたことで跳ぶ前のボトムの部分とテイクオフが柔らかくて踏み切りがやりづらかった」とその理由を説明し、「もし本番がこういう状況でもしっかり決められるようにしたい」と語ります。

本番での6回転半には「自分でもちょっと厳しいと思うが絶対無理でもなさそう」と感触を語ります。「ビッグエアではまず予選はしっかり決めて、決勝では2340を出して優勝できたら」と意気込みました。

今大会で男子ビッグエアは日本時間6日未明に予選が、同8日未明に決勝が行われ、日本選手団メダル第1号となる可能性があります。荻原選手は「自分は“1番”や“初”が好きなので、そこはしっかり取りたい」と笑顔で語りました。