昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジンギス談！ＨＢＣ公式ＹｏｕＴｕｂｅ」に登場。

この日は、ドンデコルテとエバース・佐々木隆史、町田和樹をゲストに、ＭＣのタカアンドトシが昨年のＭ−１やブレーク後の近況を聞いた。

渡辺は、若手時代に相席スタート・山添寛と同居していたことを述懐。

「山添が、ある１２月の末に。俺が起きたら正座で枕元に座ってまして。『家賃を使い込ませてくれ！』って言ってきた。『使い込んじゃった…』じゃなくて『使い込ませてくれ』。そんなの初めてだったんですよ。あいつも、いろんな所に金借りてますけど、ここ（渡辺との間）ではなかったんです。『何に使うんだ？』『競馬だ』『うわ、 正直だな、こいつ…』って」と振り返った。

渡辺は「じゃあ、分かった。その競馬にかける思いを表現してくれって言ったんです。（山添は）『タッタッタッタ！』って言ってきて。馬の方？」と思い出し笑い。

「それで『いいよ！』って言っちゃって。もちろん負けたんですけど…」と２人分の家賃を競馬に突っ込んでしまったため、賃貸更新料が払えなくなり同居生活は続けられなくなってしまったことを振り返っていた。