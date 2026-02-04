MAZZEL、ニッポン放送で2回目の冠番組 NAOYA「大爆笑の1時間でした」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11日に放送されるニッポン放送の特別番組『MAZZEL Banquet Radio』（後1：00）のパーソナリティを務める。
【表紙カット】エッジの効いたジャケットスタイルのMAZZEL
MAZZELは、アーティスト・SKY-HIが代表を務める音楽事務所「BMSG」が打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ。4月には2ndアルバム『Banquet』をリリースし、初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”」も控えている。
MAZZELは、2023年10月に放送された『MAZZELのオールナイトニッポン0（ZERO）』以来、同局で2回目となる冠番組を担当する。今回はNAOYA、RYUKI、HAYATOの3人が登場。MAZZELのグループとしての近況、メンバーそれぞれの仕事の話やプライベートなどのトークに花を咲かせる。
リスナーからの質問にも答えるほか、リスナーからメールを募集した企画にも挑戦。空気イスをしながらクイズに挑戦する企画では、普段のライブやメディアでは目にすることができない姿も届ける。体力と知力の限界に挑む。
【コメント全文】
■NAOYA
企画にトークに盛りだくさんの大爆笑の1時間でした。リスナーの皆さんも楽しんでいただけたらうれしいです。
■RYUKI
ニッポン放送でラジオをやらせていただくのは2回目ということでみんなを引っ張っていけるよう頑張りたいと思います！
■HAYATO
MAZZELの年少3人組での収録でした。普段のMAZZELの気さくな感じが出ていると思いますのでお楽しみに！
