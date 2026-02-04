¡Ú Perfume ¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡Ëå¡¦¤Á¤ã¤¢¤Ý¤ó¤ÈÀáÊ¬¤òËþµÊ¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤àµ´»ÐËåá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
2026Ç¯¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ìÅÙ¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2026Ç¯2·î3Æü¤ÎÀáÊ¬¤ò»ÐËå¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡ÆÁ¾·Íè¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡Öµ´¤Ï¡Á³°¡ªÊ¡¤Ï¡ÁÆâ¡ªÆîÆîÅì ·ÃÊý´¬¤ Ãý¤é¤º°û¤Þ¤º·è¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£2026Ç¯¤Î·ÃÊý¤Ç¤¢¤ëÆîÆîÅì¤ò¸þ¤¤¤Æ·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢µ¨Àá¤Î¹Ô»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤È¡¢°¦¸¤¡¢¤½¤·¤ÆËå¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤¢¤Ý¤ó¡×¤³¤ÈÀ¾ÏÆºÌ²Ú¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÏÀÄ¤¤µ´¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÀÄµ´¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤Ã¤¹¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤ËÀ°Îó¤·¤¿°¦¸¤¤Î¥Ý¥Ý¤È¥Ù¥Ù¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤âµ´¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢ÀáÊ¬¤é¤·¤¤Æø¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÀÄµ´¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤¤ì¤¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤µ´¤Î»ÐËå¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤ª²È¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¤Ã¡×¡Ö¤¢¡Á¤Á¤È¤Á¤ã¤¢¤Ý¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
