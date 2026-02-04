“あおり運転”してきたSUVが側溝に落ちて…運転手の男性が青ざめた表情でうなだれるまで
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、“あおり運転”に遭遇し、相手が自ら行き場を失っていく様子を目撃した2人のエピソードを紹介する。
◆山道で執拗に追われた仕事帰り
鈴木健二郎さん（仮名・30代）が異変を感じたのは、仕事を終えて帰宅する途中だった。山間部を通る国道を、軽自動車で走っていたという。
「その道は街灯が少なくて、走っている車もほとんどいませんでした」
バックミラーに映ったのは、大型SUVの強いハイビーム。車間はほとんどなく、速度を変えても距離は一向に広がらなかったそうだ。
「スピードを上げれば同じように詰めてきて、落とすとパッシングや蛇行をしてきたんです」
逃げ場のない状況で、鈴木さんはハンドルを握る手に汗をかいていた。「このまま走り続ければ、接触する可能性もある」と感じたという。
「どうしようか迷いました。ただ、後ろの車に合わせてムリな運転をするのが一番危ないと思ったんです」
そこで鈴木さんは、思い切って左折した。そこは、地元の人しか使わない旧道だった。
「この道なら、相手の車の大きさが不利になると思いました」
◆「レッカー呼びますか？」
旧道に入っても、SUVは追ってきた。むしろ、勢いを増して距離を詰めてきたようだ。
しばらく進むと、軽自動車一台がやっと通れるほどの狭いクランクに差しかかった。両脇には深い側溝がある場所だ。
「通り慣れている道だったので、車幅は頭に入っていました」
鈴木さんは慎重にハンドルを切り、その場所を抜けた。次の瞬間、背後から金属が擦れるような大きな音が響く。
SUVは道を曲がり切れず、右前輪が側溝に落ちていたのだ。鈴木さんはハザードをつけ、後退して相手の車のそばまで戻ることに……。
「ケガをしている様子はありませんでした」
運転席の男性は、青ざめた表情で動けずにいた。鈴木さんは窓を開け、落ち着いた声で話しかけたという。
「すごい音がしましたけど、大丈夫ですか？ここだと自力で出すのはむずかしそうですね」
男性は何も答えられず、視線を落としたままだったそうだ。
「無事なのは確認できたので、それ以上関わる必要はないと思いました」
鈴木さんは「レッカー呼びますか？」と言い、その場を離れた。サイドミラーには、傾いたまま動けないSUVのライトが映っていた。
◆右車線で執拗に迫られた瞬間
佐々木和也さん（仮名・30代）は、片道3車線の県道を、車の流れに沿って走行していたという。
「急いでいたわけでもなく、普通に運転していました」
バックミラーを見ると、後方から一台の車が迫ってきた。
「リアバンパーに当たりそうなくらい近かったです。左右に揺れながらパッシングもしていました」
「急ブレーキを踏めば追突される」と考えた佐々木さんは、“相手と張り合わない”と決めた。同じことをやり返しても、状況が悪くなるだけだと思ったそうだ。
ウインカーを出し、真ん中の車線へ移動すると、相手の車は勢いよく追い越していった。
◆専用レーンで止まったまま動けず
しかし、その直後だった。前方の交差点で、右車線が右折専用レーンに切り替わっていたのだ。猛スピードで進んでいた車は、列に気づくのが遅れ、そのまま渋滞にはまってしまったようだ。
左車線に戻ろうにも、車の流れは途切れなかった。
「身動きが取れなくなっていましたね」
一方、真ん中の車線を走る佐々木さんは、バックミラーで相手の車が小さくなっていくのを確認しながら、前に進んでいった。
「ざまあみろというより、ムリな運転をすると自分が困るんだなと思いました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
