侍ジャパン３０選手決定【主なメンバー漏れ一覧】前回の世界一メンバーは１４人外れる
日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。
これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。世界一に輝いた前回２３年のメンバー１６人が選出される一方、手術後リハビリ中のパドレス・ダルビッシュ、ドジャース・佐々木らは外れた。
主なメンバー漏れ選手は以下。（☆は前回大会メンバー）
【投手】
☆パドレス・ダルビッシュ
☆ドジャース・佐々木
☆カブス・今永
○アストロズ・今井
○メッツ・千賀
☆巨人・戸郷
☆阪神・湯浅
○阪神・才木
○阪神・村上
○ＤｅＮＡ・東
○中日・松山
☆ヤクルト・高橋
○日本ハム・有原
○ソフトバンク・杉山
☆オリックス・宇田川
☆オリックス・山崎颯
○西武・隅田
○楽天・藤平
【捕手】
☆巨人・甲斐
☆巨人・大城
○巨人・岸田
○オリックス・森
○広島・坂倉
【内野手】
☆ヤクルト・山田
☆阪神・中野
○巨人・泉口
☆ソフトバンク・山川
○楽天・村林
○ソフトバンク・野村勇
【外野手】
☆カージナルス・ヌートバー
○阪神・近本
○中日・岡林
○日本ハム・五十幡
○ソフトバンク・柳町