日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。

これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。世界一に輝いた前回２３年のメンバー１６人が選出される一方、手術後リハビリ中のパドレス・ダルビッシュ、ドジャース・佐々木らは外れた。

主なメンバー漏れ選手は以下。（☆は前回大会メンバー）

【投手】

☆パドレス・ダルビッシュ

☆ドジャース・佐々木

☆カブス・今永

○アストロズ・今井

○メッツ・千賀

☆巨人・戸郷

☆阪神・湯浅

○阪神・才木

○阪神・村上

○ＤｅＮＡ・東

○中日・松山

☆ヤクルト・高橋

○日本ハム・有原

○ソフトバンク・杉山

☆オリックス・宇田川

☆オリックス・山崎颯

○西武・隅田

○楽天・藤平

【捕手】

☆巨人・甲斐

☆巨人・大城

○巨人・岸田

○オリックス・森

○広島・坂倉

【内野手】

☆ヤクルト・山田

☆阪神・中野

○巨人・泉口

☆ソフトバンク・山川

○楽天・村林

○ソフトバンク・野村勇

【外野手】

☆カージナルス・ヌートバー

○阪神・近本

○中日・岡林

○日本ハム・五十幡

○ソフトバンク・柳町