　日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。

　これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。世界一に輝いた前回２３年のメンバー１６人が選出される一方、手術後リハビリ中のパドレス・ダルビッシュ、ドジャース・佐々木らは外れた。

　主なメンバー漏れ選手は以下。（☆は前回大会メンバー）

【投手】

　☆パドレス・ダルビッシュ

　☆ドジャース・佐々木

　☆カブス・今永

　○アストロズ・今井

　○メッツ・千賀

　☆巨人・戸郷

　☆阪神・湯浅

　○阪神・才木

　○阪神・村上

　○ＤｅＮＡ・東

　○中日・松山

　☆ヤクルト・高橋

　○日本ハム・有原

　○ソフトバンク・杉山

　☆オリックス・宇田川

　☆オリックス・山崎颯

　○西武・隅田

　○楽天・藤平

【捕手】

　☆巨人・甲斐

　☆巨人・大城

　○巨人・岸田

　○オリックス・森

　○広島・坂倉

【内野手】

　☆ヤクルト・山田

　☆阪神・中野

　○巨人・泉口

　☆ソフトバンク・山川

　○楽天・村林

　○ソフトバンク・野村勇

【外野手】

　☆カージナルス・ヌートバー

　○阪神・近本

　○中日・岡林

　○日本ハム・五十幡

　○ソフトバンク・柳町