川崎は４日、半年間の特別大会・百年構想リーグの開幕戦（８日・柏戦、Ｕ等々力）に向け、麻生グラウンドで練習を公開した。

１月２８日に３年連続で主将を務めることが発表されたＭＦ脇坂泰斗は「目指すものは変わらず優勝なので、またＡＣＬＥの舞台に立てるように頑張りたい。（開幕戦は）非常に大事だと思うので、自分たちが持っているものを１２０％出せるようにしたい」と言葉に力を込めた。

脇坂を支える３人の副主将の中には、新人ＭＦ山市秀翔が入った。脇坂主将は「（監督に言われて）びっくりした」としながら「彼（山市）はひたむきにやっているので、役職は気にせずやってほしい。新人選手が（チームに）入って２週間でこんなに溶け込む選手は見たことがない」とキャンプ時からの様子を明かし、期待した。

チームは長谷部監督就任２年目で、昨季得点力１位だった攻撃力の維持と、失点減（「目標は試合数未満」＝長谷部監督）を掲げる。ここまでの手応えを脇坂は「（監督の下で）２年目になり、選手もスタッフも要求するレベルが上がって、練習やミーティングで、こうしたいというところを明確に提示してくれて、選手にとってもどうしたら試合に出られるか、どうしたらチームのためになるのかというのが明確になり、そこでの競争も生まれている。トレーニングマッチでの成果や、同時に課題が出て、良い状況かなと思う」と話した。