「メタファー：リファンタジオ」が50%OFF！ アトラスタイトルのセール「2月PICK UPセール」実施中
PlayStation Store、ニンテンドーeショップにてアトラスタイトルのセール「2月PICK UPセール」が実施されている。期間はPS Storeが2月25日まで、ニンテンドーeショップが2月24日まで。
期間中は、「メタファー：リファンタジオ」が50%OFFとなるほか、「ペルソナ」シリーズや「真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション」などが割引価格で購入できる。
【PS Store：実施期間 ～2月25日（水）】タイトル 通常価格 セール価格 割引率 メタファー：リファンタジオ 9,878円 4,939円 50% ペルソナ3 リロード 7,678円 3,839円 50% ペルソナ3 リロード デジタルデラックスエディション 10,406円 5,203円 50% ペルソナ3 リロード デジタルプレミアムエディション 13,728円 6,864円 50% ペルソナ3 リロード：エクスパンションパス 3,850円 1,925円 50% ペルソナ5 タクティカ デジタルデラックス 11,770円 5,885円 50% ペルソナ4 ザ・ゴールデン 1,980円 1,188円 40% ペルソナ3 ポータブル 1,980円 1,188円 40% ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト 2,420円 1,210円 50% ペルソナ5 ダンシング・スターナイト 2,420円 1,210円 50% 真・女神転生V Vengeance デジタルデラックスエディション 11,660円 5,830円 50% ユニコーンオーバーロード 8,778円 4,389円 50%
【ニンテンドーeショップ 実施期間 ～2月24日（火）】タイトル 通常価格 セール価格 割引率 ペルソナ3 リロード 7,678円 4,990円 35% ペルソナ3 リロード デジタルプレミアムエディション 13,728円 8,236円 40% ペルソナ3 リロード Episode Aegisパック 3,850円 2,695円 30% ペルソナ5 タクティカ デジタルデラックス 11,770円 5,885円 50%
※ご購入の際はセール価格になっていることをお確かめください
(C)ATLUS. (C)SEGA.
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.
(C)ATLUS. (C)SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS and the ATLUS logo are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd.. SEGA, the SEGA logo and UNICORN OVERLORD are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.