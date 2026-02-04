「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

昨年末のファンミーティング「EXO'verse」で活動を再開し、ファンが待ちわびた8枚目のフルアルバム「REVERXE」で遂に2年半ぶりとなるカムバックを果たしたEXO(エクソ)。

発売当日の1月19日に行われたショーケースでは"EXO-L(ファンネーム)"への愛と感謝が随所で飛び出したように、メンバーたちにとっても待望のカムバックとなった今作は、世界46地域のiTunesトップアルバムチャートで首位を獲得するなど、ブランクを感じさせない世界規模の影響力を証明。4月開幕が発表された約6年4ヶ月ぶりとなる単独ツアー「EXO PLANET #6 - EXhOrizon」への期待も高まるばかりで、まさに"王の帰還"というべき貫禄のパフォーマンスがK-POP界に衝撃をもたらしている。

■まさに"王の帰還"！2年半ぶりの出演となった"ミューバン"での圧巻のパフォーマンス

約2年半ぶりのカムバック！EXOがインタビューにも登場(「ミュージックバンク #1277」より) (C)KBS

SUHO(スホ)、CHANYEOL(チャンヨル)、D.O.(ディオ)、KAI(カイ)、SEHUN(セフン)、LAY(レイ)の6人体制となった今回のカムバック。韓国活動には不参加となったLAYを除く5人で、韓国KBSの人気音楽番組"ミューバン"こと「ミュージックバンク #1277」(韓国放送日：1月23日)に出演。グループとしては2年半ぶりの出演となった"ミューバン"だけに、インタビューでも終始ニコニコと笑顔が溢れていた5人。

出演こそなかったものの「#1278」」(韓国放送日：1月30日)のランキングでは首位を獲得するなど、改めて人気の高さを見せつけていた。

■「ミュージックバンク #1277・#1278」に出演したXGのパフォーマンスはこちら

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

カムバックの舞台として用意されていたのは、特大の王冠が鎮座するゴージャスなセット。ショーケースでも「EXO-Lが僕たちの"Crown"」と語られていたが、この日披露されたタイトル曲の「Crown」は、「全てを懸けて守り抜く」という並々ならぬ決意が込められた楽曲。トラップをベースにメタリックなギター、EDMが融合したサウンドからも王者に相応しい貫禄が漂う。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

CHANYEOLのラップによる幕開け早々、サビが訪れる大胆な構成となっており、手で王冠を表した振り付けをパワフルに表現するK-POP界屈指のダンサー・KAIや、長い手足を活かしたダイナミックで妖艶なムーブを見せるSEHUNなど、初っ端からフルスロットルなパフォーマンスで、見る者を楽曲の世界にグッと引き込んでいく。

■CHANYEOLのウインク、D.O.の漏れ笑いも...5人5様の表情を捉えた"エンディング妖精"

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

またD.O.の深みのある歌声や、リーダー・SUHOの伸びのある高音といった安定感抜群のボーカルに加え、CHANYEOL、SEHUNらによるテクニカルなラップが折り重なり、クライマックスに向けてボルテージが引き上げられていく歌唱もまさに圧巻の出来栄えだ。

完璧なステージを見せた後の"エンディング妖精(パフォーマンス後にカメラに抜かれるメンバーのこと)"では、カムバックを祝うかのように5人全員にゆっくりとフォーカスが当てられる。CHANYEOLのウインクや、(切り替えがスロー過ぎて笑いを漏らしてしまった)D.O.の笑顔など、5人それぞれがどこか満ち足りた表情を覗かせ、王の帰還と呼ぶに相応しいステージを締めくくった。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

■「愛する盗賊様よ」が話題のムン・サンミン、ILLIT・MINJUが"ミューバン"MC卒業を発表

「ミュージックバンク(字幕付き) #1277」 (C)KBS

また、EXOが出演したこの日、ラブロマンス時代劇「愛する盗賊様よ」が話題を呼んでいるムン・サンミンは、ILLIT(アイリット)のMINJU(ミンジュ)と共に韓服姿で登場し、劇中のセリフを披露する一幕も...。さらに翌週の「#1278」では2人のMC卒業が電撃発表され、"ミューバン"ファンを驚かせたばかり。

「ミュージックバンク(字幕付き) #1278」 (C)KBS

「ミュージックバンク(字幕付き) #1278」 (C)KBS

ムン・サンミンは2024年5月31日(「#1208」)の初登場から約1年8ヶ月、MINJUは同年10月4日(「#1224」)から約1年3ヶ月に渡って進行を務めてきた2人の卒業――エンディングではILLITメンバーが私服姿で駆けつけるというサプライズもあったが、そのバトンが引き継がれる新MCの動向に早くも注目が集まっている。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

ミュージックバンク(字幕付き)

#1277(韓国放送日：2026年1月23日)

放送日時：2026年2月6日(金)18:35〜、2月7(土)18:20〜

#1278(韓国放送日：2026年1月30日)

放送日時：2026年2月13日(金)18:35〜、2月14(土)18:20〜

※字幕付き放送は毎週(金)18:35〜、毎週(土)18:20〜

チャンネル：KBS World(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

