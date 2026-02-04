IZ*ONE出身クォン・ウンビ、キリマンジャロ登山で鼻と唇を火傷 傷の様子も公開「シミができて…」
【モデルプレス＝2026/02/04】IZ*ONE（アイズワン）出身のクォン・ウンビが3日、自身のInstagramストーリーズを更新。登山で火傷を負ったことを報告した。
【写真】元IZ*ONEメンバー、火傷した鼻と唇を公開
この日、ウンビは「皮膚科の写真…私の顔です…」と添えて、鼻と唇に火傷を負った写真を公開。「キリマンジャロ登山後、鼻と唇が2度の火傷驚きましたよね…」とタンザニア・キリマンジャロの登山で火傷を負ったことを明かしている。また「毎日々かさず軟膏を塗っていて…隠して歩いていました」と軟膏を塗って過ごすオフショットも投稿。ウンビは「えっ…時間が経ったのに顔が黒くなって…シミができて…赤みの問題 それでも良くなって…」と時間の経過による変化も明かしつつ「じゃん！！！！戻ってきました！！！！私の鼻！！！！！！！！」と現在は回復したことを報告し、最新ショットの自撮りも披露していた。
この投稿には「お大事に」「肌が回復していて良かった」「無理はしないでね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
