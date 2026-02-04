工藤静香、忙しい合間のシンプル恵方巻披露「真似したい」「ナイスアイデア」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】歌手の工藤静香が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの恵方巻を公開し、注目を集めている。
【写真】キムタクの55歳妻「ナイスアイデア」忙しい合間の手作り恵方巻
工藤は「時間がなかったので、シンプル」と前置きしつつ、食卓に並んだ料理の写真を投稿。「一気に食べるのが大変なのでミニサイズ恵方巻」とつづり、小ぶりで食べやすいひと口サイズの恵方巻の写真を公開している。皿には、恵方巻に加え、ブロッコリーやレンコンのソテーとみられる副菜も並び、忙しい中でも工夫を凝らした献立であることがうかがえる。
この投稿には「シンプルで美味しそう」「ミニサイズの発想が素敵」「忙しくても手作りなのがすごい」「健康的な食卓」「真似したい」「家庭的で好感」「ナイスアイデア」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
