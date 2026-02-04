八木莉可子、旅先でのすっぴん姿に絶賛の声「素材の良さが爆発」「超絶美肌」
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の八木莉可子が2月3日、自身のInstagramを更新。旅先でのすっぴん姿を披露し、話題になっている。
【写真】24歳美人女優「素材の良さが爆発」ネット驚きのすっぴん姿
八木は「旅のオフショット（到着した日に撮っていて、とてもすっぴんでごめんね）」と茶目っ気たっぷりにコメントし、すっぴんの写真を複数枚投稿。ラグジュアリーな空間で柔らかなイエローのカーディガンを纏い、頬杖をついてカメラを見つめる姿を披露した。肌の透明感やパーツの美しさが際立ち、飾らない自然体な魅力があふれるショットとなっている。
この投稿に「すっぴんでこのクオリティは驚異的」「肌が光ってる」「美しい」「素材の良さが爆発してる」「超絶美肌すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】