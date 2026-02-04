チャウヌ、所属事務所が異例の“飲食部門”新設…脱税拠点とされる「うなぎ屋」買収目的か

ボーイズグループASTROのメンバーで俳優のチャウヌが、200億ウォン規模の脱税疑惑で税務調査を受けている中、所属事務所の動向に注目が集まっている。

所属事務所ファンタジオが、本業のエンターテインメント事業とは無関係とみられるF&B（飲食）部門を新設し、チャウヌの母親が運営していたとされるうなぎ屋を買収した可能性が浮上した。

2月4日、あるメディアによると、ファンタジオの子会社・ファンタジオMは、昨年7月の設立直後にF&B事業部を新設し、同年末にソウル・清潭洞（チョンダムドン）でウナギ専門店『オジェヨン清潭』をオープンした。 注目すべき点は、この店舗がチャウヌの母親が江華島で運営後に閉店した『オジェヨン炭火うなぎ』の店名およびブランドのアイデンティティを引き継いでいるということだ。

チャウヌ

江華島の『オジェヨン炭火うなぎ』は、国税庁がチャウヌ本人による実質的な役務提供がない“ペーパーカンパニー”だと指摘した母親名義の法人の所在地と一致する。脱税疑惑の“中核拠点”と指摘された飲食店の店名を、所属会社が子会社を通じて引き継いだ形となる。

さらに、ファンタジオMは新人開発やアイドル育成を主業務とする法人でありながら、昨年9月には登記上の所在地を『オジェヨン清潭』の店舗住所へ移転していた。これは、チャウヌが入隊してからわずか2カ月後の決定だった。また、江華島の旧店舗で厨房を担当していたシェフも清潭洞の店舗に迎え入れるなど、人材まで引き継いだことが確認されたという。

これについてファンタジオ側は、「『オジェヨン清潭』は江華島の店舗とはまったく別の法人である」と線を引きつつも、ブランドのアイデンティティを継承する目的でF&B事業部を新設した事実は認めていると伝えられている。

なお、チャウヌは、母親名義の法人を利用して税率差を狙った脱税を行った疑いがあるとして、約200億ウォンの追徴課税を通知されたとされており、現在は税務当局の最終判断を待ちながら軍服務に就いている。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。本名はイ・ドンミン。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューした。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビュー。「顔天才」と呼ばれ、人気を博す。俳優としてドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演している。