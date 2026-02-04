妻夫木聡「兄弟っていいね」 “弟＆妹”との食事会を報告 楽しげな写真に反響「めちゃめちゃ楽しそう」「本当仲良し」
俳優・妻夫木聡（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。「ジャンボ兄弟」での食事会を報告し、楽しげな雰囲気が伝わる“賑やかなきょうだいショット”を公開した。
【写真】「本当の兄弟みたい」妻夫木聡が公開した、ワチャワチャ感伝わる“ジャンボ兄弟”の集合ショット
妻夫木は「兄弟っていいね」「ようやく5人揃って食事ができた」とつづり、テレビCMで共演している吉岡里帆（33）、成田凌（32）、矢本悠馬（35）、今田美桜（28）との5ショットを披露し、まるで本当のきょうだいのような仲むつまじい写真を複数枚アップしている。
CMだけでなくプライベートでも仲のいい関係性に、コメント欄には「本当の兄弟みたい」「皆さんめちゃめちゃ楽しそう」「みなさん本当仲良し」「ホント仲良し兄弟で羨ましい」「素敵なお写真」などの反響が寄せられていた。
