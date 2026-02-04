to/one桜コレクション2026♡夜桜の美を纏う限定14アイテム

ナチュラル＆オーガニックメイクアップブランドto/oneから、春の訪れを告げるSAKURACOLLECTION2026が登場。KEITAMARUYAMAとの3度目のコラボレーションとなる今回は、夜に咲く桜の幻想的な美しさをテーマに、色・香り・質感すべてで心を満たす限定コレクションです。一年に一度だけ出会える桜の儚さと色香を、メイクアップとスキンケアで楽しむ特別な春が始まります。

夜桜を写す限定SAKURAパッケージ

KEITAMARUYAMAのアーカイブ「夜桜」を纏った限定パッケージは、まぶたを上げた瞬間に広がる幻想的な桜景色を表現。

箱の内側には隠れパンダも描かれ、使うたびに心がほどける遊び心も魅力です。

花というto/oneのDNAと響き合い、コレクション全体を通して桜の気配がそっと匂い立ちます。

ひんやり密着♡ベイビーブライトの新作ティントでぷるツヤ唇

春色に染まるメイクアップアイテム

限定コフレ「2026トーンサクラデュオ」は、アイパレットとグロスをセットした全2種各6,930円(税込)。AはEX09SpringGlowとEX13蜜桜、BはEX10YozakuraMochiとEX14花あめをイン。

トーン ペタル フロート アイパレット

ペタル ブルーミング グロス

ペタル フロート ブラッシュ

単品では、トーンペタルフロートアイパレット限定2色各4,180円(税込)、トーンペタルブルーミンググロス限定2色各2,750円(税込)、トーンペタルフロートブラッシュ限定2色各3,300円(税込)がラインナップ。

ペタル フロート フローレス タッチ 01

フルール シフォン プレスト パウダー

さらに、トーンペタルフロートフローレスタッチ01限定1種4,180円(税込)、トーンフルールシフォンプレストパウダーEX00限定1色4,400円(税込)が、桜色の透明感と立体感を肌に宿します。

香りとスキンケアで纏う桜の余韻

スキンケアとフレグランスも桜一色。トーンブライトニングデイエッセンスUVSAKURAinBloomは限定1色40g3,300円(taxin)でSPF50＋/PA＋＋＋＋、UV耐水性☆☆を実現。

トーンドリームフローラブースターセラムSAKURAinBloom限定1種55mL4,180円(税込)、トーンドリームフローラエッセンスウォーターSAKURAinBloom限定1種155mL3,960円(税込)が肌をやさしく満たします。

さらに、トーンオードトワレSAKURAinBloom限定1種30mL4,950円(税込)が、舞い散る桜の香りを纏う幸福感を演出します。

一年に一度の桜を肌に纏って

SAKURACOLLECTION2026は、メイクアップからスキンケア、香りまで、桜の儚さと色香を全身で楽しめる特別なコレクション。

限定ノベルティのSAKURAパンダリップホルダーやショッパーも、春の高揚感をさらに高めてくれます。

一年に一度だけ咲く桜のように、今だけの美しさをto/oneとともに肌で感じてみて♡