東海オンエア・ゆめまる、“豪邸すぎる”新居紹介 ローンも明かす「モデルハウスやん」「YouTubeドリーム」
チャンネル登録者数724万人のYouTuberグループ・東海オンエアが4日までに「東海オンエアの控え室」チャンネルで動画を更新。メンバーのゆめまるが建てた新居を紹介した。
【動画】“豪邸すぎる”新居紹介 ローンも明かした東海オンエア・ゆめまる
てつやをはじめ、メンバーが訪問したゆめまるの新居。広く天井の高いリビングダイニングキッチンなどルームツアーをしながらメンバーも大興奮。自室はメンバーカラーであるピンクに統一していた。
完成に5年かかったそうで、支払いについて聞かれると「ローンですよ。30年」と明かした。そして「（ローンを）巻いて払い終えて、その後もう1回家買いたい」と夢を語っていた。
コメント欄には「すごいなYouTubeドリーム」「東海の年収で30年ローンって、、、どんだけ豪邸なの！」「モデルハウスやん」「まじですごい家」「豪邸すごすぎる」といった反響が寄せられた。
