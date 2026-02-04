ミラノ・コルティナ五輪直前にケガをしていたスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手が2日後の開幕へ向け意気込みをコメントしました。

平野選手は1月17日にスイスで行われたスノーボード・ハーフパイプワールドカップ第5戦の決勝で1回目演技中に転倒し、顔部と下半身部を強打、2回目の演技を棄権していました。1月19日に帰国後、医療機関にて検査を行ったところ、複数箇所の骨折や打撲の診断を受けましたが、骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、いずれも腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定と全日本スキー連盟が発表していました。

平野選手は2022年の北京五輪で金メダルを獲得し、今大会2連覇へ向け進んでいました。

3日、スノーボード男子ハーフパイプ日本代表の選手らがオンライン会見に出席。平野選手も参加を調整していましたが会見には欠席しました。

その後全日本スキー連盟より、平野選手のコメントが届きました。「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ちです」。過去3回のオリンピックとの違いについては「常に挑戦者という気持ちでやってきたので、そういう意味では自分の中ではあまり変わったことはないのかなと思います。(目標は)自分らしい滑りをお見せできるよう、今持てる力を出し切りたいです」とコメントしました。