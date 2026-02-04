長期休みに行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキング！ 2位「東尋坊」を抑えた1位は？【2026年調査】
カレンダーを眺めながら、次の長期休みに向けた旅行の計画を立て始めている方も多いのではないでしょうか。近場でのんびり過ごすスタイルから、少し足を伸ばした非日常体験まで、多くの人が「次に行きたい」と願う場所をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ここで見る海は時が止まったかのような美しさだから」（30代女性／大阪府）、「過去のドラマなどの撮影地のため、行ってみたい」（30代女性／東京都）、「断崖絶壁の海岸が非常に迫力があり、福井県の有名な観光スポットであるので」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「博物館をゆっくり回った後に周辺にある温泉地や城下町などを巡れるので、長期滞在しても飽きないと思います」（50代男性／埼玉県）、「子どもが恐竜好きなので、ぜひ行ってみたいです」（30代女性／茨城県）、「両親が行って写真を見せてもらったが、恐竜が今まで見た中でも段違いでリアルで感激したから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「国内旅行先に関するアンケート」を実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「福井県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東尋坊／74票2位は、国の名勝・天然記念物に指定されている「東尋坊」です。荒々しい岩肌が続く奇岩群は地質学的にも貴重で、日本海の荒波が打ち寄せる迫力ある光景が広がります。冬には白い飛沫が岩壁を洗う厳かな風景、晴れた日には青い空と海のコントラストが美しく、四季折々の自然の造形美を楽しめる名所です。
回答者からは「ここで見る海は時が止まったかのような美しさだから」（30代女性／大阪府）、「過去のドラマなどの撮影地のため、行ってみたい」（30代女性／東京都）、「断崖絶壁の海岸が非常に迫力があり、福井県の有名な観光スポットであるので」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：福井県立恐竜博物館／89票堂々の1位は「福井県立恐竜博物館」が選ばれました。勝山市に位置する世界有数の規模を誇る博物館で、50体もの恐竜全身骨格や巨大なジオラマなど、圧倒的なスケールの展示が魅力。発掘体験ができる野外施設もあり、家族連れから大人まで、太古の歴史ロマンを体感できる福井観光の目玉として高い支持を得ました。
回答者からは「博物館をゆっくり回った後に周辺にある温泉地や城下町などを巡れるので、長期滞在しても飽きないと思います」（50代男性／埼玉県）、「子どもが恐竜好きなので、ぜひ行ってみたいです」（30代女性／茨城県）、「両親が行って写真を見せてもらったが、恐竜が今まで見た中でも段違いでリアルで感激したから」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)