桃井かおり、夫への愛情にじむ手作りカレーの“おうちごはん”を披露「ご馳走ですね」「愛情トッピングで免疫力あげあげですね〜」
俳優の桃井かおりが3日、自身のインスタグラムを更新。夫への愛情にじむ手作りカレーが並ぶ食卓ショットを披露した。
【写真】「ご馳走ですね」「愛情トッピングで免疫力あげあげですね〜」手作りカレーの“おうちごはん”披露の桃井かおり
桃井は「時間あるから1日弱火でコトコトした、、キノコ入れられるだけ入れれば免疫力カレー」と、じっくり煮込まれた豪華なカレー2皿の写真を投稿。
また、「旦那が居ない昼、夕べのラムチョップの残りこっそり食べようとして、余りの美味しさに我に帰った。これこそ旦那が帰ったら食べたい奴だと」と、おいしいものを真っ先に夫と共有したいという、ほほ笑ましいエピソードも明かしている。
なお、カレーの上にはラムチョップなのか、厚切りの肉がトッピングされ、ボリューム感ある仕上がりとなっている。
コメント欄には「ご馳走ですね」「愛情トッピングで免疫力あげあげですね〜」「愛情も煮詰めましたね」「女房の鏡」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「ご馳走ですね」「愛情トッピングで免疫力あげあげですね〜」手作りカレーの“おうちごはん”披露の桃井かおり
桃井は「時間あるから1日弱火でコトコトした、、キノコ入れられるだけ入れれば免疫力カレー」と、じっくり煮込まれた豪華なカレー2皿の写真を投稿。
また、「旦那が居ない昼、夕べのラムチョップの残りこっそり食べようとして、余りの美味しさに我に帰った。これこそ旦那が帰ったら食べたい奴だと」と、おいしいものを真っ先に夫と共有したいという、ほほ笑ましいエピソードも明かしている。
なお、カレーの上にはラムチョップなのか、厚切りの肉がトッピングされ、ボリューム感ある仕上がりとなっている。
コメント欄には「ご馳走ですね」「愛情トッピングで免疫力あげあげですね〜」「愛情も煮詰めましたね」「女房の鏡」など、さまざまな声が寄せられている。