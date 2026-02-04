Åì¾ÚÈ¿Íî¡¢½ªÃÍ427±ß°Â¡¡È¾Æ³ÂÎÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê
¡¡4Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÈ¿Íî¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ427±ß30Á¬°Â¤Î5Ëü4293±ß36Á¬¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤É³ô²Á¿å½à¤¬¹â¤¤ÃÍ¤¬¤µ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢Áê¾ì¤ò²¼²¡¤·¤·¤¿¡£²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÀáÌÜ¤Î5Ëü4000±ß¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï9.74¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3655.58¡£½ÐÍè¹â¤Ï28²¯3262Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤¬²¼Íî¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï3Æü¤Ë2000±ßÄ¶¾å¾º¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ä¹â¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤â½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£