女優小芝風花（28）が4日、都内で行われた「みんなが選ぶ！！電子コミック大賞2026」授賞式に登場し、睡眠に対するこだわりを語った。

大賞を受賞した「継母の心得」（ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール）のタイトルにちなみ、「大切にしている心得」をテーマにトーク。「寝ること」と即答し、「睡眠はすごく大事。できれば9時間、10時間寝たいが、意外と6時間くらいの方がすっきり起きられると最近判明した」。

現在は、自分にとっての睡眠の適正時間をはかっているところという。「今まで体調不良とか何も気にしたことがなかったが、今年20代ラストイヤーなので、30代になる前に自分のいろいろを研究してみようと思っている」と話した。

同じくイベントに登壇したお笑いコンビ、バッテリィズとは、昨年末の特番で“クビ”になった日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」のゴチバトルで共演経験があるという。「私はクビになってしまったんですけど、レギュラー時代にお世話になりまして」と笑顔。「ガチですから、ゴチは。気がついたら90万円くらい払っていて、クビになってしまいました」と大笑いしていた。