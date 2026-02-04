¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¦£Ç·½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡Û¿·£ÓÈÉ¡¦°¤ÉôÂó¿¿¤¬£²£¶Ç¯Áö¤ê½é¤á¡Ö¶¯¤¤£Ó£Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ó£Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÆàÎÉ¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡×¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡££ÓÈÉ£´¿Í¤¬·ç¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÖ¥Ñ¥ó£±Ç¯À¸¤Î°¤ÉôÂó¿¿¡Ê£³£µ¡áµÜ¾ë¡Ë¤Ï¸µµ¤¤Ë»²Àï¡££±¤«·î¤Î½¼ÅÅ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£¶Ç¯½éÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡£±·î¤Ï¤¢¤Ã¤»¤ó¤·¤Ê¤¤½èÃÖ¤Ç¿·Ç¯¤Î½éÀï¤Ïº£²ó¤Ë¤ªÍÂ¤±¡£¡Ö¹ç½É¤Ê¤É¤â¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤®¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£¤³¤ì¤Ç£ÓÈÉ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¥Û¥ó¥È¡¢¤ß¤ó¤Ê¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼Â¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¦¥º¤¤¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¯¤¤£Ó£Ó¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£Ó£Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Î°ÕÌ£¡£¤½¤ÎÆ»¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤Î¤À¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¡Ö¼«Ê¬£±¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¾¾°æ¡Ê¹¨Í¤¡Ë·¯¤Î¸å¤í¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¥«¥º¥ß¥Á¡Ê¿ûÅÄ°íÆ»¡Ë¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤ÇÁ°¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£º£¤ÎÎÏ¤Ï¾å°Ì¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤¬À®Ä¹¤·¡¢¤½¤ì¤òËÌÆüËÜ¤ÎÃç´Ö¤¬°¤Éô¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë°ìÇ¯¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ç®¤¤°ìÇ¯¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£