¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÛÇØ¿®¼é¸î¿À¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¿·¼é¸î¿À¥Ç¥£¥¢¥¹³ÍÆÀ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤À¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÇØ¿®¼é¸î¿À¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¶ìÀï¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ò¤É¤¤¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅ·Å¨¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹·ÀÌóÁ°¤Î£²¥·¡¼¥º¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡££´Ç¯£·£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Îº¸ÏÓ¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥§¥¹¥È¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º¸ÏÓ¤Ï¥á¥Ã¥Ä¼é¸î¿À¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ÎÊä¶¯¤ÏÂç¤¤¤¡£Êä¶¯¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÃ¯¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤À¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£·¡¢£¹ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤È»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¹¤®¤¿¡£¤½¤ÎÂå½þ¤ò¤«¤Ê¤êÊ§¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Ç¤óÉô¤Î¼ðáç¤ò¼ê½Ñ¤··ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡Öºòµ¨¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢²áµî£²Ç¯´Ö¡¢¤¹¤´¤¯Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£