¡Ú½°±¡Áª¡Û´ä²°µ£Á°³°Áê¡¡ÈðëîÃæ½ý¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¸¡Æ¤¡Öµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ä°°Õ¤¢¤ëÃæ½ý¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡ËÂçÊ¬£³¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î´ä²°µ£Á°³°Áê¤Ï£´Æü¡¢¡ÖÈðëîÃæ½ý¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¡×¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ä²°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢£Ó£Î£ÓÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤ä¡¢¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ëÉ½¸½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÃø¤·¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î·òÁ´¤ÊµÄÏÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ä²°¤¿¤±¤·¸õÊä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ì´Ó¤·¤Æ¡¢À¯ºö¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Õ¸«¤äÈãÈ½¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢µõµ¶¤Î¾ðÊó¤ä°°Õ¤¢¤ëÃæ½ý¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ä²°»á¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶¾ðÊó¤äÃæ½ý¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Öº£¸å¤âÎäÀÅ¤Ë»ö¼Â¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¼Á¤ÊÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¼¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçÊ¬£³¶è¤Ë¤ÏÃæÆ»¤Î¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò»á¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÌîÃæµ®·Ã»á¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î´ä±Êµþ»Ò»á¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎÊ¿Ìî±«Î¶»á¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢´ä²°»á¤Ø¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
