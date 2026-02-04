オイシックス・桑田真澄ＣＢＯが４日、川崎市内の病院で１月２９日に亡くなった今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さん（享年５８）を悼んだ。

桑田氏と今久留主氏はＰＬ学園の同級生でバッテリーを組み、３年夏の１９８５年にともに全国制覇を果たした。桑田氏は突然の訃報に驚きを隠せない様子で、「どこかが悪いなんて聞いていなかったので、急なことでビックリしました。肺がんだったそうです。２９日に亡くなって、３１日に顔を見てから、（オイシックスの）キャンプに入りました。甲子園でバッテリーを組んで優勝をしたこと、ＰＬの寮でつらい思いをしたときに一緒に頑張ったこと、いろんな思い出があります。とにかく彼にはたくさん僕のボールを受けてもらったし、助けてもらった。特にヒジを手術して、とても不安だったときに、ケアンズまで来てくれた。ボールを受けて、球の質や角度を確認してくれたことが、自分の復活につながったと信じています。ありがたい、本当に大切な存在でした」とコメントした。

今久留主氏は明大に進学、主将も務め４年秋にはベストナインにも選ばれた。１９８９年のドラフト４位で横浜大洋（現ＤｅＮＡ）に入団。９５年途中に西武に移籍、９９年に現役を引退した。ＮＰＢ通算２３試合に出場、１４打数３安打、打率・２１４、打点３。引退後は横浜のスカウト、社会人のコーチ、ＢＣリーグ信濃の監督などを歴任した。桑田氏がヒジの手術から復活を目指す９７年には、オーストラリアの自主トレに同行し再起に協力するなど親交が深かった。