timelesz寺西拓人、植毛・骨削り…韓国で勧められた美容施術告白 予想外の回答に「まさかすぎる」とファン驚き
【モデルプレス＝2026/02/04】timeleszの寺西拓人が3日、グループの冠番組「タイムレスマン」（フジテレビ系／毎週火曜24：15〜24：45）に出演。韓国で勧められた施術を明かす場面があった。
【写真】韓国で植毛勧められたtimelesz新メン、衝撃のまげ姿
最近、韓国で1人旅をしたという寺西。「見られる機会も増えたし、ダウンタイムとかもないような肌管理を試してみようと思った」とエステを訪れたことを前置きし、「エステの方がよかれと思って言ったと思うんですけど『何か他のことをやるつもりはないんですか？』って」と他の施術をするかどうか尋ねられたことを話した。
続けて「（寺西が）『ないですね』って言ったら（エステティシャンが）『鼻の骨を削って高くしたりとか、寺西さんの場合だと顎をもうちょっとヒアルロン酸入れて出したほうがいいですよ』とか『輪郭をはっきりさせるために植毛とかしてもいいかもしれないです』って。頼んでもないのに思いがけず、綺麗になろうと思って行ったのに凹んだ」と予想外の施術を勧められ落ち込んだと語り、笑いを誘っていた。
また、お笑い芸人のみなみかわは、以前MRI検査を受けたことを回顧し「初めて自分の頭蓋骨を見て先生が『あれ？鼻ずっと骨折してますよ』って言われた」「『ずっと、折れて治ってを繰り返してますよ』って」と自身の鼻がいつの間にか折れていたことを告白。「寝相悪いのかな」と語ると、共演者からは笑いが起こっていた。
この放送を受け、視聴者からは「まさかすぎる」「そのままでもかっこいい！」「凹んだの可愛い（笑）」「みなみかわさん鼻骨折してたのびっくり」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国で植毛勧められたtimelesz新メン、衝撃のまげ姿
◆寺西拓人、韓国で勧められた施術とは？
最近、韓国で1人旅をしたという寺西。「見られる機会も増えたし、ダウンタイムとかもないような肌管理を試してみようと思った」とエステを訪れたことを前置きし、「エステの方がよかれと思って言ったと思うんですけど『何か他のことをやるつもりはないんですか？』って」と他の施術をするかどうか尋ねられたことを話した。
◆みなみかわ、MRIで衝撃の事実判明
また、お笑い芸人のみなみかわは、以前MRI検査を受けたことを回顧し「初めて自分の頭蓋骨を見て先生が『あれ？鼻ずっと骨折してますよ』って言われた」「『ずっと、折れて治ってを繰り返してますよ』って」と自身の鼻がいつの間にか折れていたことを告白。「寝相悪いのかな」と語ると、共演者からは笑いが起こっていた。
この放送を受け、視聴者からは「まさかすぎる」「そのままでもかっこいい！」「凹んだの可愛い（笑）」「みなみかわさん鼻骨折してたのびっくり」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】