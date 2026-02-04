THE RAMPAGE武知海青、28歳誕生日に圧巻肉体美披露「筋肉大きすぎる」「彫刻みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】THE RAMPAGEの武知海青が2月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。肉体美を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「スポ男」史上初の3連覇王者「筋肉大きすぎる」圧巻肉体美披露
プロレスでも活躍する武知は、2月4日に誕生日を迎え「28歳も頑張ります！みんないつもありがとう。愛してるよ」と感謝と決意を記し、白いタンクトップ姿で椅子に座り、腕を上げた後ろ姿の写真を投稿。鍛え抜かれた広背筋や上腕の筋肉が際立つ肉体美を披露した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「筋肉の貴公子」「彫刻みたい」「プロレスでさらに体が大きくなっててかっこいい」「ほれぼれする美しさ」「筋肉大きすぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆武知海青、28歳の誕生日に披露した圧巻の肉体美
◆武知海青の投稿に反響
