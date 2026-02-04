【政界】高支持率背景に勝負に出た高市首相 立公は新党で対抗、混迷する政界
首相の高市早苗が通常国会冒頭で衆院を解散した。昨年末から永田町では「解散は当面ない」が相場観で、自民党、日本維新の会の幹部さえ知らされない「寝耳に水」だった。女性初の首相として就任から1月28日で100日。物価高などに対応する21兆円規模の総合経済対策を打ち出し、2025年度補正予算を成立させたが、具体的な成果はまだ乏しい。立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成し、高い内閣支持率を背景に勝負に出た高市に対抗するが、双方とも衆院選の勝算は見通せていない。
寝耳に水
「全く聞いていない。そんなことが本当にあるのか」
複数の自民幹部は、読売新聞が9日深夜に電子版で「高市首相が衆院解散を検討、23日通常国会の冒頭に」の記事を出した直後、こう嘆いた。
関係者によると、高市は今年に入り、官房長官の木原稔らごく少数の側近と、解散・総選挙で勝算があるかどうかの検討に入った。昨年の自民総裁選で後ろ盾となった副総裁の麻生太郎、選挙で実務を取り仕切る幹事長の鈴木俊一、旧知である幹事長代行の萩生田光一にすら知らせないサプライズだった。
高市側はひそかに読売関係者と接触。読売にだけ「特ダネ」の観測気球の記事を出させた後、高市はしばらく報道陣の取材を拒否した。木原を通じ解散の意向を聞いた自民幹部は「なぜ木原なのか。こういう重大な問題は首相自らが幹部に直接話すべきだ」と高市への不信感を隠さない。この幹部は続けた。
「首相はただでさえ党内基盤が弱く、仲間が少ない。それなのにこんな不義理をしているようでは先が思いやられる」
高市は解散の意向について、連立政権を組む維新代表の吉村洋文らにもすぐには伝えなかった。昨年10月の自維連立政権発足の立役者として、高市と維新をつないだ首相補佐官兼維新国対委員長の遠藤敬にも知らせない隠密行動だった。
もっとも、兆しはあった。高市は昨年12月17日の臨時国会閉会にあわせた記者会見で解散への考えを問われ、「やらなければいけないことが山ほど控えている。考えている暇がない」と述べていた。
それが今月5日の年頭記者会見では「国民に高市内閣の物価高対策、経済対策の効果を実感いただくことが大切だ。こうした目の前の課題に懸命に取り組んでいるところだ」と語り、「考えている暇がない」とは言わなかった。この間に心境の変化があったと推察される。
人気のあるうちに
高市はなぜ解散に踏み切ったのか。有力なのは昨年10月の就任以降、報道各社の世論調査で、3カ月連続で7割前後の高い内閣支持率を持続させていることだ。自民の支持率は3割程度だが、野党各党が1割に届かない状況では相対的に自民が優位に立つ。人気が高いうちに衆院選に臨むことは、解散の判断を一手に握る首相にとって常道といえる。
一方、永田町では「スキャンダル隠しではないか」との臆測も呼ぶ。昨年末の韓国の報道によれば、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の内部文書で、日本の協会関係者が2021年の衆院選に際し、「自民党だけで290人」の候補者を応援したとする内容だった。
実際に応援したのかどうかは不明だが、元首相の安倍晋三殺害事件を受け旧統一教会の問題は24年衆院選、25年参院選で自民が大敗した要因の一つとなった。現在は関係を断っているとはいえ、イメージはよくない。
加えて、維新の一部の地方議員が一般社団法人の理事に就くことで国民健康保険の支払いを軽減した「国保逃れ」も浮上した。「身を切る改革」を旗印に、衆院の定数削減などを打ち出す維新が保身のために不正を働いていた形だ。
