【ユーロ圏】
フランス非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:50
予想　47.9 　前回　47.9

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）17:55
予想　53.3　前回　53.3

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:00
予想　51.9　前回　51.9

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（12月）19:00
予想　-0.1%　前回　0.5%（前月比)
予想　-2.1%　前回　-1.7%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（1月）19:00
予想　-0.4%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.9%（前年比)
予想　2.2%　前回　2.3%（コア・前年比)

【英国】
非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（1月）18:30　
予想　54.3　前回　54.3

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/24 - 01/30）21:00
予想　N/A　前回　-8.5%（前週比)

ADP雇用者数（1月）22:15
予想　4.5万人　前回　4.1万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）23:45
予想　52.5　前回　52.5（非製造業PMI・確報値)
予想　52.8　前回　52.8（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（1月）5日00:00
予想　53.4　前回　54.4

【ポーランド】
ポーランド中銀政策金利（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　4.0%

※予定は変更されることがあります。