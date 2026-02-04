円安で豪ドル円、NZ円はしっかり、対ドルはややもみ合い=オセアニア為替概況



豪ドルドルは0.70台前半でもみ合いとなった。昨日は中銀会合での利上げに加え、追加利上げの可能性を示唆する強気な姿勢を受けて上昇。一時0.7049ドルを付けた。その後ドル高に押されNY市場午前に0.6981ドルまで下げたが、金先物をはじめとする商品市場の買い戻しを好感して、安値から買いが入り、0.70台を回復して東京市場を迎えると、0.70台前半での推移が続いた。朝からのレンジは0.7013－0.7036ドルとなっており、昨日の高値には届かないものの、下値も堅い。



豪ドル円は円安を支えにしっかりとした動きとなった。昨日の会合後の豪ドル買いで一時109円台半ば超えを付けた後、109円割れでは買いが出る展開となり、109円台前半を中心とした推移となった。東京市場に入って109円台半ばを明確に超えると、午後に109円95銭を付けている。



NZドルドルは豪ドルの上昇もあってNY午後に0.6063ドルをつけたが、朝のNZ第4四半期雇用統計で失業率が予想外に悪化したことで、高値圏から売りが出た。発表直後に0.6040ドル近くまで下げ、その後も上値が重くなり、ドル高の影響もあって午後に0.6027ドルを付けた。



NZドル円では円安の勢いが強く、朝の94円00銭台から午後に94円45銭まで上昇。もっとも、昨日の高値94円41銭をわずかに超えたあたりにとどまっており、豪ドル円などに比べて上昇の勢いは落ち着いている。



今週の主な予定と結果



豪州

02/03 09:30 住宅建設許可 （12月） 結果 -14.9% 予想 -6.3% 前回 15.2% （前月比）

02/03 12:30 中銀政策金利 （2月） 結果 3.85% 予想 3.85% 前回 3.6%

02/05 09:30 貿易収支 （12月） 予想 34.5億豪ドル 前回 29.36億豪ドル



NZ

02/03 06:45 住宅建設許可 （12月） 結果 -4.6% 前回 2.8% （前月比）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 5.4% 予想 5.3% 前回 5.3% （失業率）

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.5% 予想 0.3% 前回 0.0% （雇用者数増減（前期比））

02/04 06:45 雇用統計 （2025年 第4四半期） 結果 0.2% 予想 -0.1% 前回 -0.6% （雇用者数増減（前年比））

