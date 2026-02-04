テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド維持、２１日線がサポート水準 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド維持、２１日線がサポート水準

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド維持、２１日線がサポート水準



0.7115 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7041 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7030 現値

0.6972 10日移動平均

0.6964 一目均衡表・転換線

0.6902 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6877 一目均衡表・基準線

0.6833 21日移動平均

0.6631 一目均衡表・雲（上限）

0.6630 100日移動平均

0.6575 一目均衡表・雲（下限）

0.6568 200日移動平均

0.6551 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



豪ドル/ドルは、１月後半からの上昇トレンドが継続している。ただ、直近１週間は上下動激しく、変動性が高い局面になっている。そのなかで、１０日線のサポートとしての信頼性は後退、次の水準として２１日線が参照される状況となっている。ＲＳＩ（１４日）は、７７．４と引き続き買われ過ぎ領域（７０超）となっており、ボラタイルな局面は続いている。上値は０．７１００の心理的水準、下値は前述の２１日線がメドとなる。

