TOHOシネマズ新宿が2月25日にリニューアルオープン。プレミアムボックスシートが増設されるほか、セルフオーダー/モバイルオーダーシステムの導入などが行なわれる。なおリニューアル工事に伴い、2月13日から24日まで休館となる。

プレミアムボックスシートは、スクリーン7とスクリーン9に増設されるほか、スクリーン10にも新たに導入。広々とした座席でプライベート空間を確保し、「より非日常の演出と映画への没入感を体験できる」とする。

館内ロビーにセルフオーダー端末の設置。自身のスマートフォンから簡単にフードやドリンクが注文んできるモバイルオーダーも導入する。また、定額でドリンクがおかわり自由になる「ドリンクステーション」も合わせて導入する。

自動券売機やグッズ売場“The Store”のレイアウトも変更。利便性が向上し、より映画館での体験が快適になるとしている。

【リニューアル工事に伴う休館】 休館期間：2026年2月13日(金)～2月24日(火) 営業再開：2026年2月25日(水) 9時オープン(予定)