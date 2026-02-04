BTS・JIN（ジン＝33）のソロ曲「Don't Say You Love Me」が、Spotifyで8億ストリーミングを超えた。またJINは同プラットフォーム1000万フォロワーを突破した。

韓国メディアのスポーツ東亜は4日「JINが、ソロアーティストとしても、また1つ、明確な記録を残した。ソロアルバム『Ecoh』のタイトル曲が、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームで、累計8億回のストリーミングを突破。公開後、着実に再生回数を積み重ねてきたこの曲は、短期的な反応にとどまらず、長期間にわたって安定した消費を続け、グローバルファンから選択されてきた」と報じた。

また「同曲は、抑制されたボーカルと淡々とした表現が特徴の楽曲で、JIN特有の柔らかな音色が別れの余韻を静かに伝えている。華やかな装置を使わなくても、楽曲自体の力が好評を得て、ソロアーティストとしての音楽的信頼性を高めた。このような反応は、JINの音楽が一時的な話題にとどまらず、継続的に消費されていることを示している」と評価した。

アルバム「Echo」も累計11億ストリーミングを超え、存在感を増した。タイトル曲を含む収録曲全体が均等に愛され、アルバム単位の成果につながった。

JINは、Spotify内での影響力も同時に拡大した。2日現在、フォロワー数が1000万人を超えた。