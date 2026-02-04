前大阪のジョシュア・スミスが北海道に加入「北海道のファンはBリーグの中でも最高のファン」

B1東地区のレバンガ北海道は2月4日、ジョシュア・スミスとの『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』における選手契約の締結を発表した。

現在33歳のスミスは、210センチ138キロのビッグマン。2017－18シーズンに京都ハンナリーズでBリーグデビューを果たし、富山グラウジーズや名古屋ダイヤモンドドルフィンズでもプレー。2024－25シーズンはライジングゼファー福岡に所属した。今シーズンは12月19日に大阪エヴェッサのマット・ボンズがインジュアリーリストに登録されたことに伴い大阪に加入し、B1リーグ戦7試合に出場。1試合平均8分25秒のプレータイムで3.3得点2.7リバウンドをマークした。その後、1月23日に双方合意のうえ、大阪との契約を解除し自由交渉選手リストに公示されていた。

北海道は同日に、インサイドの中核を担っていたケビン・ジョーンズが負傷により長期離脱することを発表。インジュアリーリストに登録したことにより、スミスとの契約合意に至った。

スミスは今回の契約締結に際し、クラブ公式サイトを通して次のようにコメントを寄せている。

「この素晴らしいチームに参加できることに感謝しており、チームを助けることができればと思っています。北海道のファンはBリーグの中でも最高のファンだと思いますので、そのファンの皆さんの前でプレーできることに興奮しています」

北海道の桜井良太ゼネラルマネージャーもスミスに期待を寄せ、「インサイドでの圧倒的な存在感を発揮してもらいながら、特にリバウンドの面での活躍を期待しています。スコアリング能力はもちろんですが、パスがとても上手い選手でもあるので、彼にディフェンスが寄った際のアシストのパスにも注目していただければと思います。持ち前の明るさでチームを盛り上げ、チームを助けてくれるはずですので、スミス選手にたくさんの声援をよろしくお願いいたします！」と歓迎した。

