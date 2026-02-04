Uruが2月9日に配信リリースする新曲「今日という日を」のMVを、同日20時にプレミア公開する。

（関連：Mrs. GREEN APPLEはなぜカバーされ続ける？ Uru、Superfly……実力者に認められるアーティストとしての凄み）

同楽曲は、2月20日公開の映画『教場 Requiem』の主題歌として書き下ろされた、節目に立つ人の心情に静かに寄り添い、前へ進む背中を押す1曲。本MVは、谷本将典が監督を担当。主演には俳優の大西利空を迎え、学生生活の中で直面する挫折や葛藤、そして卒業という人生の転機を通して前に進んでいく姿を描いた映像作品となっている。

2月18日には本楽曲も収録したニューアルバム『tone』をリリースすることも決定しており、今作より初回生産限定カバー盤のダイジェスト映像が、本日18時に公開される。初回生産限定カバー盤には、Uruがこれまで大切に歌い継いできたカバー楽曲に加え、本作のために新たにレコーディングされた新録音源が収録される。

これまでにリリースされてきた「青と夏（Mrs.GREEN APPLE Cover）」「エイリアンズ（キリンジ Cover）」「ランデヴー（シャイトープ Cover）」に加え、「瞳をとじて（平井堅 Cover）」「虹（菅田将暉 Cover）」「傷つける（クリープハイプ Cover）」「幸せな結末（大滝詠一 Cover）」「たとえば（さだまさし Cover）」の5曲は、今作のために新たに録音されている。

（文＝リアルサウンド編集部）